ВВС Германии подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20

Немецкие истребители Eurofighter были подняты в небо из-за пролета российского самолета Ил-20. Военно-воздушные силы (ВВС) Германии, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем, были отправлены на очередное задание.