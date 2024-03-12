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ВВС Германии подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20

ВВС Германии подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20

Немецкие истребители Eurofighter были подняты в небо из-за пролета российского самолета Ил-20. Военно-воздушные силы (ВВС) Германии, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем, были отправлены на очередное задание.

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