Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации в Лискинском районе после атаки украинских БПЛА Киевские боевики продолжают террористические атаки на инфраструктуру российских регионов.
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Губернатор Воронежской области рассказал о ситуации в Лискинском районе после атаки украинских БПЛА Киевские боевики продолжают террористические атаки на инфраструктуру российских регионов.
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