EUROMORE

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Немного о психологии толпы

Немного о психологии толпы

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: «…Каковы бы ни были чувства толпы, хорошие или дурные, характерными их чертами являются односторонность и преувеличение.

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