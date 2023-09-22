Царьград

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Кедми заявил об угрозе Путину

Кедми заявил об угрозе Путину

Политолог Яков Кедми полагает, что в России политике президента Путина противостоит мощная прозападная группировка элиты.

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Комментарии
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Алексей Тан
Этот ПАДШИЙ ЯША .... очень, очень &quot;любит америку открывать&quot;... хотя сам... как последняя ПАДАЛЬ... занята, только тем... что делает разные ТРЕЩИНЫ в Российском обществе.
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9 час.
G
Garry
Никак &quot;падший&quot;Яша тебе бейцы присчемил, чувак?
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9 час.
Алексей Тан
А другое то родить не можешь?... или слепая кишка пуста!?. 🤣.
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9 час.

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