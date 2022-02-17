Сеем баклажаны на рассаду!!!садовый сезон 2022!!!)

Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про посадку баклажанов на рассаду!!!) Читайте внимательно и записывайте!) 1)Баклажаны На дворе февраль,а это значит что время посеять баклажаны!)))Возраст взрослой рассады для открытого грунта 60-65 дней,для теплиц 65-75 дней! Баклажаны всходят дольше чем перцы,они могут всходить от 14 до 21 дня!Для того,чтобы этот процесс у нас не был безумно длинным,я вам расскажу,что нужно сделать,чтобы ускорить этот процесс) Баклажаны начинаем сеять где-то после 23 февраля,раньше не спешите,потому что смысла в этом нет)Тем более,если у вас хорошая лампа,то все это вырастет гораздо быстрее))) И так,семена у баклажанов мелкие и для того,чтобы процесс у нас быстро шёл,их обязательно нужно простимулировать(прорастить) Как это сделать? В первую очередь,если у вас семена необработанные,то я рекомендую вам их обработать!!! Далее,после обработки,семена баклажанов нужно прорастить!!!Температура проращивания должна быть от 27°-30°Тогда семена проклюнутся у вас очень быстро) Как только появился белый корешок,приступаем сразу же к посеву!) Во что можно сеять баклажаны? Плошки Отдельные стаканчики (пластмассовые) Если вы будете сеять в большие плошки, соблюдайте расстояние, так как баклажаны не любят травмирование корневой системы! И так,стадия пикирования-когда будет 3 листочка,можно конечно же начинать и с 2 листочков,но все таки с 3 лучше!)Прислушайтесь к моим советам!) Теперь разберёмся насчёт почвосмеси!)Для развития наших баклажанов,нам нужна легкая,воздуха-влага проницаемая почва!) Поэтому я вам предлагаю использовать не покупные смеси,а взять обычный торф (раскисленный,нейтральный) Можете взять любого производителя, а можете сделать как я, я пользуюсь почвобрикетами) Ещё я всегда на 1л грунта добавляю от 15 до 20% разрыхлителя! Разрыхлители: Агроперлит Вермикулит Песок Разрыхлин К почвобрикету я всегда добавляю 10% биогумуса!)Биогумус даёт все,что нужно на начальном этапе развития) Запомните,чем беднее почва-тем быстрее и лучше развивается рассада!!!) Как сеять? Как я уже сказала вы можете сеять в плошки, или в стаканчики.