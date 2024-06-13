Романцев о формате Кубка России: «Тяжеловат, многоступенчат и противоречит самой идеи турнира – проигравший выбывает! Надо провести опрос болельщиков – какой вариант им больше по душе» 

«Такой формат розыгрыша Кубка мне не по душе. И прежде всего потому, что потерялась идея прежней кубковой непредсказуемости, которая сразу оставляла за бортом проигравшие клубы: уступил — на выход! Именно это придавало борьбе остроту и возможность кому-то из участников хоть раз прыгнуть выше головы.