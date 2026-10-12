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Происшествия

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В Кемеровской области полицейские помогли 5-летней девочке вернуться домой

Сотрудник изолятора временного содержания ОМВД России по г. Березовскому, находясь на выходном дне, заметил на одной из улиц города вблизи с проезжей частью маленького ребенка без сопровождения взрослых.

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