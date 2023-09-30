Украина создаст военный фонд за счет арестованных активов РФ

На Украине создадут фонд для строительства военных объектов и развития производства оружия. Об этом в ходе выступления на форуме оборонных индустрий в Киеве заявил президент страны Владимир Зеленский, обратив внимание на то, что фонд будет финансироваться за счет ранее арестованных активов РФ.
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