В местах массового нахождения тамбовчан установят дополнительные камеры видеонаблюдения

В Тамбове прошло совещание областной антитеррористической комиссии, по итогам которого глава региона Максим Егоров поручил принять меры по повышению безопасности граждан во время массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта, а также в крупных торговых центрах.
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