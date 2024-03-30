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Новости Тамбова

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В местах массового нахождения тамбовчан установят дополнительные камеры видеонаблюдения

В местах массового нахождения тамбовчан установят дополнительные камеры видеонаблюдения

В Тамбове прошло совещание областной антитеррористической комиссии, по итогам которого глава региона Максим Егоров поручил принять меры по повышению безопасности граждан во время массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта, а также в крупных торговых центрах.

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