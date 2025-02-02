720 терабит в секунду: компания Ooredoo прокладывает цифровую подводную магистраль через Персидский залив

Группа Ooredoo подписала соглашение с французской компанией Alcatel Submarine Networks (ASN) о прокладке нового подводного кабеля, который соединит семь стран региона: Катар, Оман, ОАЭ, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак.
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