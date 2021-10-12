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Джоан Роулинг написала первую детскую книгу после Гарри Поттера

Джоан Роулинг написала первую детскую книгу после Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг написала новую детскую книгу. Она вышла под названием «Рождественский поросенок», пишет Daily Mail.

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