Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении масштабных боевых действий против Ирана. Как сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, в начале октября премьер-министр Израиля отдал приказ ВВС страны подготовить удары по иранской территории, однако операция не получила одобрения со стороны США.
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