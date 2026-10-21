Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении масштабных боевых действий против Ирана. Как сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, в начале октября премьер-министр Израиля отдал приказ ВВС страны подготовить удары по иранской территории, однако операция не получила одобрения со стороны США.