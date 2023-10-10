Владимир Корнилов: Зеленский обращается к западным союзникам: Дайте оружие сегодня!

Итальянская газета il Fatto Quotidiano как-то подслушала разговор Зеленского с его западными спонсорами и выложила сегодня на первой полосе:— Проклятый Путин! Сейчас я позвоню своим западным союзникам и ты увидишь!— Кто это?— Здравствуйте, западные союзники! Можете мне еще прислать оружие?— Но кто это?— Хм… Зеленский, Украина…— А… Тут война теперь намного круче! До свидания… (ту-ту-ту)— Хм… Я пойду тогда… Хорошо!… Спасибо, союзники!… Пока!Что ж, вполне верю.