Тактико-специальную тренировку провели связисты ВВО на полигоне в Приамурье

В рамках мероприятий военнослужащие развернули полевые подвижные пункты управления, узлы связи, а также использовали радиорелейные и спутниковые станции связи на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал» и другие модернизированные аппаратные.
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