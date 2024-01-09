Приехать в чужую страну, чтобы спасти себя и свою семью от голода и тут же начать глумиться над жителями этой страны... Это что? Глупость, дебилизм или шайтанизм?

ЛБ Людмила Боченкова давно пора навести пораядок с миграетами !ну уж лучше поздно чем никогда!

Nikolay Zakharov Чтобы навести порядок с мигрантами,надо жестоко наказать коррупционеров МВД то бишь чиновников в погонах занимающихся вопросами мигрантов,без их ведома ни один мигрант не может легализоваться в России. Далее запретить повсеместно работать мигрантам в сфере торговли и сфере обслуживания, работать только в сфере мат.производства краткосрочным вахтовым методом в 4 недели, по раб. визе,тогда не будет угрозы создания диаспор в стране,и ситуация на местах начнет успокаиваться. А существующие диаспоры активно уменьшать до полной ликвидации.