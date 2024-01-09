Приехать в чужую страну, чтобы спасти себя и свою семью от голода и тут же начать глумиться над жителями этой страны... Это что? Глупость, дебилизм или шайтанизм?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
давно пора навести пораядок  с миграетами !ну уж лучше поздно чем никогда!
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23 час.
Nikolay Zakharov
Чтобы навести порядок с мигрантами,надо жестоко наказать коррупционеров МВД то бишь чиновников в погонах занимающихся вопросами мигрантов,без их ведома ни один мигрант не может легализоваться в России. Далее запретить повсеместно работать мигрантам в сфере торговли и сфере обслуживания, работать только в сфере мат.производства краткосрочным вахтовым методом в 4 недели, по раб. визе,тогда не будет угрозы создания диаспор в стране,и ситуация на местах начнет успокаиваться. А существующие диаспоры активно уменьшать до полной ликвидации.
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23 час.
Горыныч
Начинать надо с миграционной службы. За ней должен быть неусыпный контроль. Сейчас интересное кино получается - русские из бывших республик годами не могут получить паспорта и прописаться, чурки, не появляясь в паспортном столе имеют всё! Мгновенно! Коррупция пропитала ВСЮ службу мвд от участковых до самого верха.
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22 час.

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