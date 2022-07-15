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Дана Борисова пожаловалась на безразличие "звездных" друзей

Дана Борисова пожаловалась на своих "звездных" друзей в социальной сети. Телеведущая объяснила, что, когда она пожаловалась на трудное материальное положение и попросила скинуться по сто рублей, из всех знаменитостей откликнулись только двое.

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