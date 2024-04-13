Для жителей Приморья подорожал отдых в Турции и проезд в поездах

Жителям Приморья придется платить больше за отдых в Турции и проезд в поездах дальнего следования. Именно такие данные представил территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
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