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Экс-постпред США при ООН Хейли раскритиковала Байдена за его подход к хуситам

Экс-постпред США при ООН Хейли раскритиковала Байдена за его подход к хуситам

Бывший постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций и претендент на пост кандидата в президенты от республиканцев Никки Хейли в эфире CNN раскритиковала подход главы Белого дома Джо Байдена к урегулированию ситуации с нападением хуситов на суда в Красном море.

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