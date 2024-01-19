Экс-постпред США при ООН Хейли раскритиковала Байдена за его подход к хуситам

Бывший постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций и претендент на пост кандидата в президенты от республиканцев Никки Хейли в эфире CNN раскритиковала подход главы Белого дома Джо Байдена к урегулированию ситуации с нападением хуситов на суда в Красном море.
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