Диетолог Дианова: вредные перекусы приводят к акне, ожирению и проблемам с ЖКТ

Сегодняшние большинство детей и подростков имеют массу вредных пищевых привычек. В том числе они часто перекусывают высокоуглеводными продуктами, а клетчатку, белок и полезные жиры их организм не добирает.
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