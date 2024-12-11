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Диетолог Дианова: вредные перекусы приводят к акне, ожирению и проблемам с ЖКТ

Диетолог Дианова: вредные перекусы приводят к акне, ожирению и проблемам с ЖКТ

Сегодняшние большинство детей и подростков имеют массу вредных пищевых привычек. В том числе они часто перекусывают высокоуглеводными продуктами, а клетчатку, белок и полезные жиры их организм не добирает.

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