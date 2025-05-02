Под Одессой полицейские сбили девочку, а её отца мобилизовали (ФОТО, ВИДЕО)

Под Одессой полицейские сбили девочку, а её отца впоследствии мобилизовали. В Татарбунарах Одесской области сотрудница полиции засмотрелась в телефон, управляя автомобилем, и сбила ребенка на пешеходном переходе.
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