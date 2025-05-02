Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Дебил - 2 . Недалеко по уму ушёл от Байдена.Не только апофеоз...
  • Vladimir Lioubimcev
    Основную роль в разгроме гитлеровской Германии конечно же сыграли СССР.  США  и Англия  помогли разгромить Германию, ...В Белом Доме пора...
  • Eduard
    На каком основании плешивый осел Шольц немецкие деньги хунте Украины посылает?«Пророссийская» н...

Под Одессой полицейские сбили девочку, а её отца мобилизовали (ФОТО, ВИДЕО)

Под Одессой полицейские сбили девочку, а её отца мобилизовали (ФОТО, ВИДЕО)

Под Одессой полицейские сбили девочку, а её отца впоследствии мобилизовали. В Татарбунарах Одесской области сотрудница полиции засмотрелась в телефон, управляя автомобилем, и сбила ребенка на пешеходном переходе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх