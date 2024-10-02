В доме иноагента Шлосберга прошли обыски

В Пскове в доме иноагента и зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* прошли обыски. Как выяснил RT, обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента: Шлосберг разместил в сети видео без маркировки.