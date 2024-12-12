В МВД по Республике Тыва прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции Российской Федерации

Сегодня, 12 декабря, в День конституции Российской Федерации в МВД по Республике Тыва состоялись торжественные мероприятия – принятие присяги молодыми сотрудниками и награждение победителей творческого конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии