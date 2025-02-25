В Раде напомнили Зеленскому об обещании доходов от ресурсов детям Украины

В Верховной раде вспомнили обещания лидера киевского режима Владимира Зеленского о так называемом экономическом паспорте украинца, согласно которому все рожденные в этой республике дети при появлении на свет получают специальный счете, на который бы начислялись средства от рентных платежей за использование недр Украины.