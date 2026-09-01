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Nepal flood death toll surpasses 1,000; thousands still missing

Nepal flood death toll surpasses 1,000; thousands still missing

The death toll from a flash flood that hit northeastern Nepal nearly a week ago continued to rise on Tuesday to more than 1,000, officials said Tuesday.

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