Nepal flood death toll surpasses 1,000; thousands still missing

The death toll from a flash flood that hit northeastern Nepal nearly a week ago continued to rise on Tuesday to more than 1,000, officials said Tuesday.
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