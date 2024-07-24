Налоговая заблокировала счета Глюкозы после скандального концерта в Красноярске Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как певица Глюкоза.