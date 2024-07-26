Крымчанин лишился статуса адвоката за оскорбление российской армии

Алексея Ладина лишили статуса адвоката за дискредитацию армии и демонстрацию нацистской символики. Фото: Крымский СМЕРШ/TelegramКак сообщает «Крымский СМЕРШ», судом ему ранее было назначено наказание в виде 45 тысяч рублей штрафа и 14 суток ареста.