Подразделение РЭБ общевойсковой армии ВВО в Приамурье подавило систему связи условного противника

В ходе тренировки специалисты РЭБ отработали порядок выдвижения из пункта постоянной дислокации, отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп.
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