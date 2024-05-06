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Царьград

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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
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    Действительно.Зеленский перешёл...

Русская армия сократила подразделение иностранного легиона из Франции на 7 человек

Русская армия сократила подразделение иностранного легиона из Франции на 7 человек

Макрон перенимает эстафету могилизатора у Зеленского.Для семи боевиков подразделения иностранного легиона, отправленного Макроном воевать на Украину, Часов Яр стал местом трагического и бесславного конца.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Мочите уродов западных! Слава российской армии!!!!
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16 час.

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