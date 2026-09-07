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Татарстанда дәваланган өчен 20 мең сумга кадәр акчаны кайтарып була

Татарстанда дәваланган өчен 20 мең сумга кадәр акчаны кайтарып була

Медицина хезмәтләре өчен мөстәкыйль түләгән татарстанлылар тотылган акчаларның бер өлешен салым тотып калу ярдәмендә кире кайтара ала.

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