"F16 ВСУ смогут использовать "только на Украине" - Да, ладно! Правда, что ли? И кто в это поверит? Вот и Евгений Янович Сатановский не верит

®oots News (От Бобра всем добра) Когда нам из Минобороны Дании сообщили, что переданные Украине F16 ВСУ смогут использовать "только на Украине", до того от сердца отлегло! Слава Б-гу, не будут они над головами москвичей и питерцев летать - это же счастье какое! Или им этого делать и не придётся? Запустят, находясь над территорией Украины, а в случае Санкт-Петербурга - дружественных Киеву Эстонии или Финляндии, всё, что угодно, не исключено - с ядерной боеголовкой, и дальше полетят.