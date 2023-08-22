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"F16 ВСУ смогут использовать "только на Украине" - Да, ладно! Правда, что ли? И кто в это поверит? Вот и Евгений Янович Сатановский не верит

"F16 ВСУ смогут использовать "только на Украине" - Да, ладно! Правда, что ли? И кто в это поверит? Вот и Евгений Янович Сатановский не верит

®oots News (От Бобра всем добра)  Когда нам из Минобороны Дании сообщили, что переданные Украине F16 ВСУ смогут использовать "только на Украине", до того от сердца отлегло! Слава Б-гу, не будут они над головами москвичей и питерцев летать - это же счастье какое! Или им этого делать и не придётся? Запустят, находясь над территорией Украины, а в случае Санкт-Петербурга - дружественных Киеву Эстонии или Финляндии, всё, что угодно, не исключено - с ядерной боеголовкой, и дальше полетят.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Наглоскунсы обарзели.
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3 час.
IT
Ivan Tickunov
А куда их еще можно, это уже старый металолом
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3 час.
АГ
АмбросимоваФиллер Галя
Да хрен с ними, пусть с помощью F16 пока запускают над Куевом фейерверки пока русские не подойдут и проинструктируют....
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2 час.

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