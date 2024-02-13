Физрука осудили за гибель детей во время турслёта под Орлом

В минувший понедельник, 12 февраля, Залегощенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-замдиректора по воспитательной работе, учительницы физкультуры Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы за халатность, повлекшую по неосторожности смерть.