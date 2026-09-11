Песков: Россия возьмет Литву «под прицел» из-за ядерного оружия

Россия возьмет Литву «под прицел», если Вильнюс решит разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом в интервью «Первому каналу» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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