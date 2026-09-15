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Царьград

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Кубань получит 65 млн рублей на поддержку сельских медиков

Кубань получит 65 млн рублей на поддержку сельских медиков

Правительство России распределило между 18 субъектами РФ свыше 303 млн рублей, предназначенных для поддержки медработников, которые трудятся в сельской местности.

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