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Медучреждения Горловки готовятся к зимнему периоду – репортаж News Front

Медучреждения Горловки готовятся к зимнему периоду – репортаж News Front

В преддверии зимнего сезона работники здравоохранения Горловки провели совещание по вопросам организации работы медучреждений.

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