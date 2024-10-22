«Хезболла» опубликовала кадры поражения из ПТРК «Almas» израильского бронеавтомобиля HMMWV M1097A2 Siyur в районе деревни Рамья на юге Ливана.
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«Хезболла» опубликовала кадры поражения из ПТРК «Almas» израильского бронеавтомобиля HMMWV M1097A2 Siyur в районе деревни Рамья на юге Ливана.
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