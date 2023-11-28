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Министр науки Фальков: Конгресс молодых учёных в Сочи повышает престиж научной работы

Министр науки Фальков: Конгресс молодых учёных в Сочи повышает престиж научной работы

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в комментарии RT сообщил, что стартующий в Парке науки и искусства «Сириус» III Конгресс молодых учёных является эталонным мероприятием в области популяризации науки.

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