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Царьград

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Челябинец получил 5 лет колонии за обман заказчиков на 3,5 млн

Челябинец получил 5 лет колонии за обман заказчиков на 3,5 млн

В Челябинске 46-летнего мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество при приёме предоплат на строительство бань и домов.

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