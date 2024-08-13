Во Владивостоке начали благоустройство аллеи на улице Сахалинской

Во Владивостоке начались работы по благоустройству аллеи на улице Сахалинской. В рамках региональной программы «1000 дворов» будут проведены ремонтные работы на участке между домами № 15, 17, 17а, 19а, 39, 41 и 45.
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