За сутки в России выявили 13 тысяч новых случаев COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает постепенно снижаться. За прошедшие сутки в стране выявили 13056 новых случаев заражения, сообщили в воскресенье, 10 апреля, в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.