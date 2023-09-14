Новый министр иностранных дел Японии заявила, что санкции против России сохранятся

Япония, считающаяся страной коллективного Запада, хотя и находится далеко на востоке, продолжает придерживаться политики того самого Запада в отношении России.
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