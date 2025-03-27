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Козырев про 4:5 от «Спартака»: «Будем стараться, чтобы это поражение не надломило. Ждем, что лидеры «Северстали» заявят о себе и возьмут на себя ответственность»

«Северсталь» уступила со счетом 4:5 в овертайме в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. – Мы играли неплохо, матч складывался в нашу пользу, но мы его проиграли сами себе из-за собственных ошибок.

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