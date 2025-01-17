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Структуры «Аргокомплекса» хотят приобрести белгородское «Приосколье»

Структуры «Аргокомплекса» хотят приобрести белгородское «Приосколье»

Структуры «Аргокомплекса» принадлежащие бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву, планируют приобрести бизнес бывшего зампреда правительства Белгородской области Геннадия Бобрицкого - компанию «Приосколье».

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