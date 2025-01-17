Структуры «Аргокомплекса» хотят приобрести белгородское «Приосколье»

Структуры «Аргокомплекса» принадлежащие бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву, планируют приобрести бизнес бывшего зампреда правительства Белгородской области Геннадия Бобрицкого - компанию «Приосколье».
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