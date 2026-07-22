ВС России поразили в Одессе логистический центр ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в Одессе логистический центр ВСУ. «В городе Одессе поражён логистический центр «Новой почты», используемый для хранения грузов военного назначения», — заявили в ведомстве.
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