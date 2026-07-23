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От публичного позора до списка Forbes: как Моника Левински переписала свою судьбу после громкого скандала

От публичного позора до списка Forbes: как Моника Левински переписала свою судьбу после громкого скандала

В январе 2025 года Моника Левински запустила собственный подкаст «Восстановление», посвященный защите личных границ, и вошла в престижный список 50 Over 50 по версии Forbes USA.

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