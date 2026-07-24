Как нелегальный детский сад в Москве оказался вне закона

На двери обычного московского многоэтажного дома появилась лента с короткой надписью: «Опечатано». За этой формальностью — история о том, как в жилом помещении годами могло работать учреждение, которое, по словам жителей, фактически выполняло функции детского сада, хотя официально позиционировалось иначе.