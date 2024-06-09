Кирилл Анисимов вернется к работе после госпитализации

Московский актер Кирилл Анисимов, известный своими ролями в телесериалах "Черная лестница", "Балабол", "Кодекс чести" и "Мент в законе", вернется к своей обычной деятельности через неделю после того, как был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ.
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