Кирилл Анисимов вернется к работе после госпитализации

Московский актер Кирилл Анисимов, известный своими ролями в телесериалах "Черная лестница", "Балабол", "Кодекс чести" и "Мент в законе", вернется к своей обычной деятельности через неделю после того, как был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ.