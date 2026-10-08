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Спорт Уик-Энд

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Умар Кремлёв обещает миллион за золото. А мировой бокс всё ещё не может договориться, чей чемпион главнее

Умар Кремлёв обещает миллион за золото. А мировой бокс всё ещё не может договориться, чей чемпион главнее

БОКС. IBA. Специальный репортаж из Стамбула На пресс-конференции в Стамбуле президент IBA рассказал о рекордных призовых, возможном сотрудничестве с Геннадием Головкиным и отношениях с МОК.

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