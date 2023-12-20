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Докатилась: Меган Маркл снимается в рекламе сомнительных продуктов

Докатилась: Меган Маркл снимается в рекламе сомнительных продуктов

Герцогиня оставила в прошлом свои голливудские надежды. Голливудские надежды Меган потерпели полный крах LEGION-MEDIAЧем больше времени проходит с момента торжественно объявленного Меган Маркл и принцем Гарривыхода из состава королевской семьи, тем очевиднее становится, что их надежды на новую жизнь не оправдались.

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