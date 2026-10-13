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Царьград

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В Ростове спасают 110-летний дом Сариевых за 55 млн рублей

В Ростове спасают 110-летний дом Сариевых за 55 млн рублей

Противоаварийные работы в доходном доме Сариевых на Большой Садовой, 94 в Ростове-на-Дону выполняет ООО «СМП-161» по заказу городского управления по делам ГО и ЧС.

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