В Ростове спасают 110-летний дом Сариевых за 55 млн рублей

Противоаварийные работы в доходном доме Сариевых на Большой Садовой, 94 в Ростове-на-Дону выполняет ООО «СМП-161» по заказу городского управления по делам ГО и ЧС.
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