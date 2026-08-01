Роспотребнадзор: песок на Кеноне и в Кадале не соответствует требованиям, не ходите босиком

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю проверило качество почвы в зонах отдыха и вынесло неутешительный вердикт о том, что песок на городском пляже озера Кенон и в котлованах поселка Кадала не соответствует микробиологическим нормам.
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